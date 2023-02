Bilanz für 2022 Sprengungen belasten Volksbank

Einen Monat ist es her, dass der Kostenpflichtiger Inhalt Geldautomat der Volksbank in Anrath gesprengt wurde. Die Wucht der Explosion richtete erhebliche Schäden in der Filiale an, die seitdem wiederaufgebaut werden muss. Im Gegensatz zu anderen angegriffenen Filialen, wie die in Mönchengladbach-Hardt, ist hier ein Notbetrieb nicht möglich. Stattdessen zogen die Anrather Bankberater bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten in die unlängst zur Selbstbedienung umgewandelten Filiale nach Neersen um. Kostenpflichtiger Inhalt An sechs SB-Standorten der Volksbank Mönchengladbach wurden Automaten außer Betrieb genommen. Die Entscheidung beruht auf einer Risikoeinschätzung durch das Landeskriminalamt.