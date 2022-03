Neue Kitas Traumland und Bullerbü in Willich : Wie Gefahren bei Kita-Wegen entschärft werden sollen

Neue Kitas Traumland und Bullerbü in Willich

Willich Während die Kita Bullerbü durch Tempo 30 und Querungshilfe sicher zu erreichen sein wird, tut sich die Politik schwer damit, Lösungen für den Bringverkehr der neuen Kita Traumland in Wekeln zu finden.

Die Verkehrssituation um die neuen Kitas Traumland und Bullerbü beschäftigt weiter die Politik. Große Einigkeit herrschte im Planungsausschuss darüber, wie die Wege zur Kita Bullerbü nahe des Sportzentrums an der Schiefbahner Straße sicherer zu machen sind. Einstimmig beschlossen wurden hierfür eine Überquerungshilfe, die künftig womöglich noch in einen Zebrastreifen umgewandelt wird, eine Verbreiterung oder Verlegung des Radwegs, damit es beim Überqueren der Straße von Kindern und Eltern zu keinerlei Konflikt mit dem Radverkehr kommt. Zudem soll im Bereich der Kita Tempo 30 gelten und das Ortseingangsschild weiter nach außen versetzt werden. Parkplätze sind am Sportzentrum ausreichend vorhanden, auch wenn hierdurch ein kleiner Fußmarsch zur Kita nötig wird.