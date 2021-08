Willich : Fünf Personen bei Unfall verletzt

Willich Zwei schwer- und drei leicht verletzte Personen sowie erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Willich ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilt, standen gegen 6.40 Uhr drei der beteiligten Fahrzeuge auf der Kempener Straße an der Kreuzung zur Aachener Straße/Beckershöfe in Fahrtrichtung Willich. Sie mussten warten, weil die Ampel für sie Rot zeigte. In der gleichen Richtung war ein 26-Jähriger aus Willich mit seinem Kleintransporter unterwegs.