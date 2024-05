Digitalisierung in Willich schreitet voran Führungszeugnis jetzt als digitales Angebot der Stadt Willich

Um zu ermitteln, welche Leistungen benötigt werden und welche Wünsche Bürgerinnen und Bürger mit der Digitalisierungsinitiative verbinden, hat die Stadt vor Kurzem eine Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen. Das städtische Team bittet um den Input der Bürgerinnen und Bürger: Welche Erfahrungen haben sie mit dem städtischen Service in den Stadtteilbüros, mit anderen Angeboten vor Ort gemacht? Das Team hofft, dass möglichst viele Menschen einige Minuten Zeit investieren – mehr sei es auf keinen Fall, so das Versprechen –, um ein paar Fragen beantworten. Das meiste ist ankreuzbar, über einen QR-Code direkt am Smartphone, an einem anderen Endgerät oder über einen Link auch am PC auszufüllen.