Neues Gerätehaus soll zum Jahresende fertig sein Feuerwehr in Neersen feiert Richtfest

Willich · Ende des Jahres soll das neue Feuerwehrgerätehaus für den Löschzug Neersen fertig sein – am alten Standort fehlt es an Platz, an Parkplätzen und moderner Technik. Am Samstag wurde nun das Richtfest gefeiert.

02.04.2023, 16:30 Uhr

Bürgermeister Christian Pakusch (r.) trug den Richtspruch vor und ließ drei Gläser zerschellen. Foto: Norbert Prümen

Von Rudolf Barnholt

Das Grau des Betons des Feuerwehrgerätehauses hob sich kaum ab vom Grau des Himmels – trotzdem hätte die Stimmung in dem fast schon monumentalen Rohbau kaum besser sein können: Das lag am Richtkranz, der sich wohltuend von der Trübnis abhob. Am Samstagnachmittag wurde Richtfest gefeiert. Bis jetzt hat alles reibungslos geklappt, und auch die Kosten sind nicht aus dem Ruder gelaufen. Der Neersener Löschzug wartet sehnsüchtig auf die Fertigstellung seines künftigen Domizils, das auch die Heimat der Jugendfeuerwehr werden wird.