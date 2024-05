Es wird noch Personal gesucht Freibadsaison in der Willicher Bütt startet am 29. Mai

Das Bad war schon an Pfingsten vorbereitet, aber wegen des unbeständigen Wetters war der Start der Saison verschoben worden. 2023 wurde das Freibad am 26. Mai geöffnet, im Jahr davor im Juni. Im Durchschnitt kommen pro Saison rund 50.000 Kunden in das Freibad; das beste Jahr war 2018 mit 87.430 Kunden und das schlechteste 2007 mit 23.716 Gästen.