Am alten Sportplatz in Willich : Flüchtlinge ziehen in ehemaliges Hotel

Am alten Sportplatz in Willich

Im ehemaligen Hotel Am alten Sportplatz werden Flüchtlinge untergebracht. Dazu gibt es am 30. August eine Informationsveranstaltung. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Stadt will die Anwohner über die Zukunft des ehemaligen Hotels am kommenden Montag informieren. Ein paar Details hat Willichs Bürgermeister Christian Pakusch schon mitgeteilt.

Was wird aus dem ehemaligen Hotel an der Straße „Am alten Sportplatz“ in Willich? Anwohner haben sich mit dieser Frage an unsere Redaktion gewandt, weil sie sich von der Stadt nicht informiert fühlen. Auf Nachfrage teilt Bürgermeister Christian Pakusch mit, dass es am kommenden Montag, 30. August, um 18 Uhr im Forum der Robert-Schuman-Europaschule an der Kantstraße 2 eine Bürgerinformationsveranstaltung geben wird.