Sport in Willich : Fit bleiben in der Corona-Krise

Fit bleiben in der Corona-Krise

Sport in Willich

Seit Dienstag haben auch die Fitnessstudios im Land geschlossen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Die Betreiber der Studios machen sich Sorgen um die Zukunft, erste Mitglieder fragen schon an, ob sie ihre Beiträge zurückerstattet bekommen. Um Kontakt zu ihren Kunden zu halten und dafür zu sorgen, dass diese auch zu Hause etwas für ihre Gesundheit tun, lassen sich einige Anbieter einiges einfallen. Die Halle 22 in Willich wird bald Fitnessvideos bei Youtube hochladen. „Das Immunsystem wird durch Bewegung und Sport gestärkt. Es ist also sinnvoll, aktiv zu bleiben“, sagt Halle-22-Prokurist Thomas Mathes.