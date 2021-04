Kunst in Willich : Graffito soll Hoffnung machen

Willich Seit Dienstagmittag prangt auf der Mauer eines Baugrundstücks im Willicher Ortskern ein riesiges Graffito. Die Künstler sind dafür im Auftrag des Grundstückbesitzers aus dem Hunsrück angereist.

Auch Corona geht wieder vorüber: Mit dieser Botschaft richtet sich seit Dienstagmittag an der Ecke Burgstraße/Bahnstraße in Willich ein 40 Quadratmeter großes Graffito an die Passanten. Ein Mädchen pustet gegen ein Coronavirus, das sich daraufhin in alle Winde zerstreut. So, wie es hoffentlich auch bald die Pandemie tun wird.