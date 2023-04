Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Handy auf Matratze geladen – Brand in Willich

Willich (biro) Der Ladevorgang eines Handys hat am frühen Montagmorgen offenbar zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Siemensring in Willich geführt. Kurz nach 4 Uhr am Morgen wurde der Löschzug Willich der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort im Gewerbegebiet Münchheide gerufen. Dort brannte es im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses, an das ein Hallenkomplex unmittelbar angrenzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen schon die Flammen aus einem Fenster im Obergeschoss, sodass der Löschzug Anrath vorsorglich ebenfalls hinzugerufen wurde. Drei Personen, die sich im Obergeschoss aufgehalten hatten, hätten sich schon vor dem Eintreffen der Wehr ins Freie retten können, so ein Feuerwehrsprecher. Zwei weitere Personen, die sich im Keller befanden, seien durch die Feuerwehr gerettet worden. Keine der geretteten Personen sei verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.