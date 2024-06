Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Feuerwehr löscht Hausbrand in Anrath

Anrath · In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte es in einem Haus an der Schottelstraße in Anrath. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon aus den Fenstern.

30.06.2024 , 14:49 Uhr

Als die Wehrleute eintrafen, schlugen die Flammen schon aus den Fenstern. Foto: Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Brand an der Schottelstraße in Anrath gelöscht. Gegen 1 Uhr wurden die Löschzüge Anrath und Clörath alarmiert, als sie eintrafen, schlugen schon Flammen aus den Fenstern des ersten Obergeschosses. Der 53-jährige Bewohner habe eigenen Angaben zufolge geschlafen und sei durch die Hitze aufgewacht, hieß es von der Polizei, er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Eine anfangs vermisste Katze wurde wohlbehalten in der Garage gefunden, so die Feuerwehr. Der Brand hatte auch auf den Dachstuhl übergegriffen. Nach rund einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich aber hin. Das Haus wurde stark beschädigt und ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.

(biro)