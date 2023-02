Festnahme in Willich-Neersen Polizei findet Drogen und Waffen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte ein Streifenteam am Donnerstagabend kurz nach 22 Uhr beschlossen, einen BMW mit Viersener Kennzeichen in Neersen anzuhalten und zu kontrollieren. Aus dem Auto schlug den Beamten Cannabis-Geruch entgegen. Am Steuer saß ein 26-Jähriger aus Viersen, auf dem Beifahrersitz ein 30-Jähriger aus Viersen.