Sommerferien 2024 in Willich Ferienspiele entführen Kinder in Anrath ins alte Ägypten

Was Betreuerin Anne-Katrin Scheffer in mehrmonatiger Arbeit geschaffen hat und dem Original im Ägyptischen Museum in Berlin nachempfunden ist, begeistert auf der ganzen Linie und macht schon beim Eintreten in die Titanic klar, was bei den aktuellen Ferienspielen im Mittelpunkt steht. Es geht nach Ägypten. Das Land der Pharaonen ruft und 82 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren sind dem Aufruf gefolgt.