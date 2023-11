Feinkosthändler aus Schiefbahn ausgezeichnet „Ich liebe einfach gutes Essen“

Wenn Sandro Stagliano über seinen Parmaschinken redet, dann ist seine Begeisterung und seine Freude an dem Produkt in jedem Wort spürbar. Wobei das eigentlich ihm und seinem Geschäft nicht ganz gerecht wird, denn eigentlich erstreckt sich die Freude auf die gesamte Palette an Lebensmitteln, die er in seinem kleinen Geschäft an der Hochstraße anbietet und auch auf solche, die er selbst darüber hinaus nutzt.