Politik in Willich FDP will Bundestrend mit neuen Ideen trotzen

Wähler oder gar Parteimitglieder der FDP bekommen bei Wahlumfragen derzeit das kalte Grausen: In Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird in diesem Jahr gewählt. Die FDP steht in Umfragen auf 3 Prozent. Auch in NRW hätte sie es mit aktuell 5 Prozent schwer, in den Landtag einzuziehen. Bei den Willicher Liberalen schrillen deshalb die Alarmglocken. Die Partei will sich gerade dem Wähler gegenüber neu positionieren.