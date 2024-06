Verkehr in Willich-Anrath FDP kritisiert Verkehrssituation auf der Neersener Straße

Vor allem für Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen seien überdies die Poller auf dem Gehsteig zu dicht an der Hauswand. „Im Zuge einer Ortsbegehung mit Vertretern der Lebenshilfe und den Kaufleuten des Anrather Werberings haben wir im Oktober 2019 sehr eindrucksvoll gezeigt bekommen, dass die an der Neersener Straße befindlichen Poller so eng an den Häuserfronten stehen, dass vor allem Rollstuhlfahrer und Kinderwagen die Engstellen nicht passieren können und teils die Bürgersteige verlassen müssen. Vor allem unbegleitete Rollstuhlfahrer haben nach dem Verlassen des Bürgersteiges kaum mehr die Chance, die höher liegende Bordsteinkante zu überwinden. Damit gerät der Rollstuhlfahrer bei dichterem Verkehr in eine gefährliche Situation. Aber auch Fußgänger und Kinderwagen sind bei engem Begegnungsverkehr durch Fahrzeuge gefährdet, die die Bordsteinkante überfahren“, sagt FDP-Ratsfrau Ellen Roidl-Hock.