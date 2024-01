Bringt Schatten und Strom FDP fordert PV für Parkplatz am Freizeitzentrum

Die FDP-Fraktion in Willich will die Nutzung von mehr Photovoltaik (PV) möglich machen – und zwar dort, wo es baulich möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Im Herbst machten die Liberalen einen Vorstoß, schlugen vor, Teile des Außengeländes am Freizeitbad „De Bütt“ mit Photovoltaik zu überdachen. Nun erfolgt der nächste Vorschlag: Die Fraktion schlägt vor, den Parkplatz am Freizeitzentrum in Willich, nur einen Steinwurf entfernt vom Schwimmbad, ebenfalls mit einer aufgeständerten PV-Anlage auszustatten.