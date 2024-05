Haushalt der Stadt Willich Willicher FDP bekräftigt ihre Haushaltskritik

Am Ende wurde der Willicher Haushalt einstimmig beschlossen. Glücklich sind die Akteure damit aber nicht. Vor allem die FDP bleibt bei ihrer Kritik an dem letztendlichen Kompromiss. Der Haushalt stehe „auf sehr wackeligen Füßen“, kritisiert der FDP-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Koch und meint, dass die nächsten Jahre noch problematischer würden. Zugleich sagt er: „Die FDP hat, um einen totalen Stillstand zu vermeiden, dem Haushalt 2024 zugestimmt. Die Einrichtung einer Strukturkommission war eine Bedingung für diese Entscheidung. Am 22. Mai findet hierzu die konstituierende Sitzung statt, und dann müssen Politik und Verwaltung schnellstens die Arbeit aufnehmen, um mittel- und langfristige Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten.“