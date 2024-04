Wohnungssuche in Willich Vater verzweifelt am Wohnungsmarkt

Schon nach wenigen Sätzen ist die Verzweiflung bei Michél Lewicki spürbar. Glück hat der 41 Jahre alte Willicher nun wirklich nicht. Als IT-Systemtechniker hätte er beste Jobaussichten. Doch sein Rücken ist so kaputt, dass er arbeitsunfähig ist. „Ich habe leider in meiner Jugend wohl zu viel geschleppt“, erzählt er achselzuckend. In der Folge lebt er von Bürgergeld. Doch das ist nicht der Grund für seine Verzweiflung. Der fünffache Vater hat seit zwei Jahren keine eigene Wohnung und lebt zur Untermiete bei seinem Neffen: Gemeinsam mit der zehn Jahre alten Tochter in einem 27 Quadratmeter großen Zimmer. „Mein Neffe hätte seine Wohnung gern auch wieder für sich“, sagt er.