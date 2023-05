Vorfall in Schiefbahn Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelte der Unbekannte am Freitag gegen 11 Uhr bei der 85-Jährigen an der Straße Unterbruch. Der Mann stellte sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor, er müsse die Wasseranschlüsse überprüfen. Die Frau bat den Mann ins Haus. Als der falsche Handwerker gegen 12 Uhr das Haus wieder verlassen hatte, stellte die 85-Jährige fest, dass mehrere Schmuckstücke gestohlen worden waren.