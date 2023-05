Busverkehr in Willich und Mönchengladbach Fahrweg der Buslinie 036 wird verlängert

Bisher endet die Linie 036, die von Willich und vom Flughafen aus in die Mönchengladbacher Innenstadt fährt, am Busbahnhof Europaplatz. Künftig soll sie dann aber weiterfahren über Goebenstraße, Rathenaustraße, Fliethstraße, Hügelstraße bis zur Vitusstraße. Von dort geht es wieder über Fliethstraße, Rathenaustraße und Goebenstraße zurück. Sie wird in Fahrtrichtung Hügelstraße Haltepunkte in der zu reaktivierenden Bucht an der Fliethstraße am Berliner Platz, an der Haltestelle „Bleichstraße“ sowie an der Haltestelle „Geroplatz“ haben. In Fahrtrichtung Europaplatz wird sie an der Haltestelle „Fliethstraße“ an der Rathenaustraße halten. Im endgültigen Zustand sollen zusätzlich zwei neue Haltestellen eingerichtet werden, eine an der südlichen Hügelstraße direkt bei der SMS Group und eine an der nördlichen Vitusstraße im Bereich der Einmündung zur Luisenstraße.