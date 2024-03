Vortrag in Willich Experte klärte über das Heizungsgesetz auf

Dieser stellte das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor und informierte Immobilieneigentümer und Vermieter über die Anforderungen des neuen Regelwerks der energetischen Anforderungen an private und gewerbliche Neu- und Bestandsbauten. Außerdem machte er auf Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen aufmerksam: „Seit 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In Neubaugebieten greift diese Regel direkt seit 1. Januar 2024. Für bestehende Gebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten gibt es längere Übergangsfristen: In Städten der Größe Willichs ist der Stichtag der 30. Juni 2028“, erläuterte der Fachmann.