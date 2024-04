Sky Lounge Wheel Europas größtes Riesenrad lagert in Anrath

In den Hallen von Oscar Bruch Junior ist es leer geworden. 27 Lkw haben einen Teil des Lagerinhaltes abtransportiert. Allerdings nicht so weit, wie sie es gewöhnlich tun. Der Saisonstart findet in diesem Jahr erstmalig in Krefeld statt. Genau gesagt auf dem Sprödentalplatz, denn dort steht das Sky Lounge Wheel von Bruch Events & Tourist Attractions. Nicht irgendein Riesenrand, sondern das drittgrößte mobile Riesenrad der Welt. „Wobei es mit seiner Höhe von 60 Meter lange Zeit das größte seiner Art auf der Welt war“, wie Oscar Bruch informiert. Sein Debüt feierte es seinerzeit im Jahr 2000 auf der Weltausstellung in Hannover, wo es ein Jahr stand, bevor es auf Reisen ging und 2010 von dem Düsseldorfer Schausteller erworben wurde.