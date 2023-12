Bewegung in Willich Erster Fitnessplatz in Anrath ist fast fertig

Über den Bau freut sich in Willich insbesondere die SPD-Fraktion. Denn vor fast neun Jahren beantragte die SPD, einen Outdoor-Fitnessplatz in Alt-Willich zu errichten. Später nahmen die Sozialdemokraten das Projekt für jeden Stadtteil in ihr Wahlprogramm auf und konnten auch die anderen Fraktionen davon überzeugen, erinnert der SPD-Fraktionsvorsitzende Lukas Maaßen. „Wir freuen uns, dass unser Vorhaben nach so langer Zeit nun umgesetzt wird, denn der Fitnessplatz in Anrath neben der Leineweberhalle ist nur der Anfang“, sagt Maaßen, der auch kritisch auf die lange Umsetzungszeit blickt: „Werbung für pragmatische Kommunalpolitik war dieses Projekt nicht. Aber wer etwas verändern möchte, muss manchmal auch einen langen Atem haben."