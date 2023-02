Aufnahmestopp in Willicher Kitas “Ich hatte Angst, meine Existenz zu verlieren“

Die Nachricht erreicht die Eltern der Kita Blauland in einer E-Mail. „Seit geraumer Zeit müssen wir Ihnen immer wieder Einschränkungen in der Betreuung ihrer Kinder zumuten“, schreibt die Stadt Willich. Weil es nicht gelinge, die Personalsituation zu stabilisieren, habe man einen vorläufigen Aufnahmestopp für das Kindergartenjahr 2023/24 in der Schiefbahner Kita verhängt. Die „Nestgruppe“ der unter Dreijährigen werde aufgelöst, damit die dann Zweijährigen zusammen mit den Älteren wieder „zuverlässig betreut werden können“.