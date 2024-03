„Abend des Sports“ in Willich Willich ehrt die besten Sportler

Kurzweilig und knackig war das, was am Freitagabend in der Anrather Josefshalle über die Bühne ging. Der Stadtsportverband Willich (SSV) und die Stadt Willich luden zum „Abend des Sports“ und durften sich über große Resonanz freuen. Denn die Josefshalle war bis auf ein paar wenige freie Plätze proppenvoll. Ein würdiger Rahmen für diejenigen, die geehrt wurden. Sei es für großartige sportliche Leistungen im Einzel- und Mannschaftssport oder für unverzichtbare Dienste als Ehrenamtler.