Es war nicht strafbar Er ist Deutschlands erfolgreichster Ladendieb

Verschmitzt lacht Albert Janssen. Der 72-Jährige sitzt in einem Café in Schiefbahn und erzählt von seinem Leben. Eigentlich geht es um den Preis, Kostenpflichtiger Inhalt den er als Schauspieler bei einem Festival in Hollywood für seine Politsatire „Holger“ gewonnen hat. Doch Janssen erzählt weit mehr Interessantes, als von der Karriere als Schauspieler, die er nach seiner Rente hingelegt hat. Dem besagten Lachen folgt ein Satz, der auf den ersten Blick schockiert: „Ich war Deutschlands erfolgreichster Ladendieb und habe Waren im Wert von 3,2 Millionen Euro gestohlen“, erzählt er.