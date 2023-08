Evangelische Kirche in Willich Emmaus-Gemeinde feiert 25 Jahre mit buntem Gemeindefest

Auf der Bühne moderieren derweil Jugendleiterin Pia Letter und Prädikant Dirk Riechert durch das aus viel Musik und Theater bestehende Programm. Ein Stück Afrika erleben die Besucher an den Fotowänden im Foyer des Gemeindehauses, wo die von der Emmaus-Kirchengemeinde unterstützte Kita in Karibib vorgestellt wird. Aber mehr noch. Deren Leiterin Amanda Bouzenoune ist vor Ort und berichtet über ihre Arbeit in Namibia. Das Kochbuch der evangelischen Jugend Krefeld-Viersen kann für sieben Euro erworben werden.