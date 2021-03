Zum Mitsingen für zu Hause : Emmaus-Gemeinde Willich ermittelt Lieblingslieder für Sonntagsgrüße

Willich Fast 100 Musikvideos sind zurzeit auf der Internetseite www.emmaus-willich.de zu sehen und zu hören, darunter auch Orgelmusik, gespielt von den Organisten und Organistinnen der Gemeinde.

In diesem Monat gibt es die musikalischen Sonntagsgrüße der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Willich seit genau einem Jahr. Jeden Sonntag erklingen in der Corona-Pandemie Lieder, die von einer kleinen Chorgruppe eingesungen werden und anschließend als Video auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht werden. Die Texte der Lieder werden dazu eingeblendet, sodass Zuschauer sie zu Hause am Bildschirm mitsingen können.