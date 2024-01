Nach Krisensitzung in Willich Eltern legen im Kita-Streit nach

Jüngst kam es in der Kostenpflichtiger Inhalt Kita an der Kantstraße in Willich zu einem klärenden Gespräch zwischen Eltern und Vertretern der Stadt und der Kita selbst. Zuvor hatten sich Eltern beschwert. Betreuungszeiten sind verkürzt, Kinder müssen verfrüht abgeholt werden. Aus Personalmangel kommt es auch zu kurzfristigen Betreuungsausfällen. Eltern sehen sich in ihrer Möglichkeit, einer Arbeit nachzugehen, massiv beeinträchtigt. Speziell die Stadt feierte die Ergebnisse des Gesprächs als großen Schritt. Auch manche Eltern signalisierten öffentlich Zustimmung. Eine große Zahl Eltern sagt nun jedoch im Gegenteil, dass sie sich durch die Resultate alles andere als verstanden fühlen und fordert größere Schritte.