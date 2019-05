Einsatz in Willich : Feuerwehr befreit Fasan aus Auto-Stoßstange

Anrath Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag aus: Ein Fasan hatte sich hinter der Stoßstange eines Autos eingeklemmt. Das Tier konnte gerettet werden und ist nun bei einem Spezialisten.

Gegen 9.45 Uhr wurde der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr in Anrath, einem Stadtteil von Willich, alarmiert: „Lebender Fasan in Kühlergrill“, hieß die Einsatzmeldung.

Mutter und Tochter hatten ihren Honda am Feldweg geparkt. Wie der Fasan in die missliche Lage geraten ist, kann Greiner nicht genau sagen. „So wie er aufgefunden wurde, gehe ich davon aus, dass der Wagen langsam über das Tier gefahren ist oder gerade gebremst hat“, sagt Greiner. „Der Fasan könnte in dem Moment hochgesprungen sein, um sich zu retten.“ Allzu lange wird er nicht an Bord des Wagen gewesen sein. „Ich vermute, dass er nur ein kurzes Stück mitgefahren ist“, sagt Greiner.