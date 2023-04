Täter kamen durch den Garten Einbruchsversuch in Willich

Nach einem Einbruchsversuch in Willich sucht die Polizei jetzt Zeugen. Unbekannte versuchten zwischen Mittwoch, 29. März, 23 Uhr, und Freitag, 31. März, 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Matthias-Claudius-Straße in Willich einzubrechen. Laut Polizei gelangten sie durch den Garten ans Haus und versuchten, die Terrassentür aufzuhebeln, was nicht gelang. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.