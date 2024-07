Vorfall in Willich Einbrecher stehlen Geld im Kinderland

Einbrecher haben am Wochenende das Kinderland an der Straße Frankenseite in Willich heimgesucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen Samstag, 6. Juli, 21 Uhr, und Sonntag, 7. Juli, 6.30 Uhr, Zutritt zum Außenbereich der Anlage. Dort hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude.