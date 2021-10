Chor aus Willich : „Tonköpfe“ feiern Geburtstag mit zwei Konzerten

Willich Der beliebte Willicher Chor „Tonköpfe“ ist erleichtert, dass nach gut anderthalb Jahren allmählich wieder Normalität einkehrt – und vor allem ist man froh, dass auch zwei Geburtstagskonzerte stattfinden können. Denn der Chor wird in diesem Jahr 20 Jahre alt.

„Trotz der coronabedingt äußerst schwierigen Bedingungen haben wir keine Probe ausfallen lassen, einige neue Songs einstudiert und am Repertoire detailliert gearbeitet. Der Spaß blieb dabei schon mal ein wenig auf der Strecke, dafür sind wir gut vorbereitet und jetzt kaum noch zu bremsen“, verspricht die Chorleiterin Andrea Kautny. Am Samstag, 27. November, um 19 Uhr und am Sonntag, 28. November, um 16 Uhr findet die Konzerte zum 20-jährigen der „Tonköpfe“ in der Aula des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums statt.

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 6 Euro für Schüler, Arbeitslose und Menschen mit Behinderungen) gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: Willicher Buchhandlung, Grabenstraße 12 in Willich; Anrather Bücherecke, Jakob-Krebs-Straße 27 in Anrath; Lotto/Toto Fischer, Hauptstraße 29 in Neersen; Vinothek Hesker, Hubertusplatz 4 in Schiefbahn. Kartenbestellungen per E-Mail an konzertkarten@tonkoepfe.com.