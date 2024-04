Zum 1. August werden die Vergütungen um knapp zehn Prozent angehoben Stundensätze in der Kindertagespflege sollen in Willich steigen

Stein des Anstoßes war für sie eine 2023 erfolgte Veränderung in der Aufteilung des bisherigen Stundensatzes: Grundsätzlich erhalten die Tagesmütter 5,81 Euro pro Kind pro Stunde. Diese Summe teilt sich in die Positionen „Entgelt für Förderleistungen“ und „Sachkostenpauschale“. In der Gewichtung der Beträge hat die Stadt aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Veränderung vorgenommen: Die Position „Sachkostenpauschale“ wurde erhöht, die Position „Förderleistung“ reduziert – die Gesamtsumme ist unverändert.