Haushalt 2021 : SPD will mehr Nachhaltigkeit im Willicher Haushalt

SPD will mehr Nachhaltigkeit im Willicher Haushalt

Willich Die Sozialdemokraten wollen die Ausgaben im Bereich Nachhaltigkeit von 70.000 auf 100.000 Euro erhöhen. Außerdem setzen sie sich für mehr Geld für den Tierschutz ein.

Die Willicher SPD will Klima- und Umweltthemen vorantreiben – und möchte die Nachhaltigkeit auch in den Haushalt einbringen. Derzeit beschäftigen sich die Ratsfraktionen mit dem Etat 2021, zu dem Kämmerer Willy Kerbusch im vergangenen Jahr einen Entwurf eingebracht hatte. Auf einer Klausurtagung haben sich die Sozialdemokraten mit dem Haushalt beschäftigt und bringen eine Reihe von Anträgen in die Debatte ein.