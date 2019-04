Willic : Anliegerbeiträge: Das sagt die Politik

Die Fahrbahn der Alperheide ist in einem desolaten Zustand. Wolfgang E. Reinhold von der Interessengemeinschaft Alperheide wehrt sich dagegen, dass die Anlieger an den Kosten des Ausbaus beteiligt werden. Foto: Marc Schütz

Willich Das Thema Anliegerbeiträge wird nicht nur auf Landes-, sondern auch auf kommunaler Ebene diskutiert. In Willich kämpft die IG Alperheide gegen die Beiträge, in Schiefbahn regt sich Widerstand an der Willicher Straße.

Im Schnitt hat die Stadt Willich in den vergangenen Jahren zwischen 200.000 Euro und 250.000 Euro an jährlichen Straßenbaubeiträgen von Anliegern eingenommen, so der Technische Beigeordnete Gregor Nachtwey. Geld, das in die Erneuerung oder den Ausbau öffentlicher Straßen fließt, das aber immer mehr Bürger in Nordrhein-Westfalen nicht mehr bezahlen möchten, da durchaus fünfstellige Summen fällig werden können. Und diese Summen stellen manchen Hausbesitzer vor große Probleme. In Willich kämpft die Interessengemeinschaft Alperheide gegen die Beiträge, in Schiefbahn regt sich Widerstand, weil der Ausbau der Willicher Straße deutlich teurer wird als erwartet.

Der Steuerzahler-Bund fordert, die Beiträge ganz abzuschaffen, und hat schon Hunderttausende Unterschriften gesammelt. Der nordrhein-westfälische Landtag hat Ende November eine Reform beschlossen, wonach die Beträge bleiben, allerdings nicht in derzeitiger Höhe. CDU und FDP wollen eine bürgerfreundliche Gestaltung, beispielsweise durch Ratenzahlung. Zudem sollen Städte und Gemeinden selbst entscheiden können, ob sie die Beiträge erheben oder nicht. Bis Ostern soll die Landesregierung diese Reform auf den Weg bringen. Im Landtag lehnen SPD, Grüne und AfD die vorgeschlagene Reform ab. Die SPD-Landtagsfraktion will die Beiträge sogar ganz streichen. Für den Ausfall sollen die Kommunen einen Ausgleich vom Land bekommen.

Doch wie steht die Willicher Politik zu dem Thema? Wir haben die fünf im Stadtrat vertretenen Fraktionen um Stellungnahmen gebeten.

Die Verwaltung rechnet mit einer deutlich höheren Kostenbeteiligung der Anlieger für den Ausbau der Willicher Straße in Schiefbahn. Die Bürger sollen demnächst informiert werden. Foto: Wolfgang Kaiser

CDU: „Aus Sicht eines CDU-Fraktionsvorsitzenden sehe ich dieses Thema als immer wiederkehrendes Ärgernis und als eine schwere Belastung im Verhältnis zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung an“, sagt Johannes Bäumges. „Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Nordrhein-Westfalen war Ausgangspunkt einer Initiative im Land Nordrhein-Westfalen zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge im vergangenen Sommer, die der Bund der Steuerzahler aufgegriffen hat.“

Leider sei es in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedlichen Regierungen in Nordrhein-Westfalen nicht gelungen, eine gute Lösung für das Thema Straßenausbeiträge zu finden. „Im Übrigen halte ich das jetzige Aufspringen der Sozialdemokraten auf dieses Thema deshalb auch für völlig unglaubwürdig“, sagt Bäumges. Wichtig sei vor allem, dass eine finanzielle Kompensation der Kommunen vorgesehen werde. Wichtig sei auch, dass der entsprechende Paragraph 8 des Kommunalabgabengesetzes verlässlich abgeschafft werde – „also mit einer planbaren Vorlaufzeit, die gleichzeitig aber auch keine zu lange Ausbauzurückhaltung auslöst“, so Bäumges weiter.

Die Willicher Union möchte mit bestehenden oder notwendigen Planungsverfahren und Bauvorhaben in der Stadt aber nicht warten, bis in Düsseldorf eine Entscheidung gefallen ist. Trotzdem beobachte man genau, ob aktuelle Baumaßnahmen eventuell nicht abrechnet werden müssen, weil eine andere Finanzierungsquelle entsteht. Bäumges verweist darauf, dass in Willich die Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen erst im Dezember 2016 verändert wurde. „Insofern haben wir das Thema immer auf dem Schirm.“ Diese Satzung sei im Vergleich zu anderen Kommunen sehr zurückhaltend und rangiere am unteren Ende der anzusetzenden prozentualen Anteile, die auf die Anwohner umgelegt werden müssen. „Unsere Satzung überschreitet in keinem Teilbestandteil die 60 Prozent, während in anderen Städten Umlagen von über 70 Prozent eher die Regel sind.“

„Zum Thema Gerechtigkeit sei aber noch eins gesagt: Es wird nach einer Kostenentlastung für den Bürger immer Menschen vor und nach der Entlastung geben“, so Bäumges weiter. Worauf Politik sich nicht einlassen dürfe, sei, diese gegeneinander auszuspielen und die Entlastung zu versagen, weil früher bezahlt werden musste. „Das wäre der Todesstoß für jegliche Entlastungspolitik in unserem Land.“

SPD: „Der SPD ist es wichtig, dass in der gegenwärtigen Situation keine Entscheidungen zur Erhebung weiterer kommunaler Anliegerbeiträge gefällt werden. Deshalb haben wir uns im Planungsausschuss am 20. März dafür eingesetzt, dass zuerst einmal eine Bürgerinfoveranstaltung zum Straßenausbau an der Willicher Straße gemacht wird“, sagt Bernd-Dieter Röhrscheid, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Willicher Stadtrat. Er bedauere, dass sich die aktuelle Landesregierung bisher nicht dazu durchringen konnte, dem SPD-Antrag zur Abschaffung der Beiträge im November 2018 zuzustimmen: „Wir setzen darauf, dass sich die Meinung hier noch ändert. Aus der CDU gibt es auch entsprechende Signale.“ Nur wenn das Thema von der Landesebene aus entschieden werde, und zwar für alle Kommunen in NRW, könne „eine weitere Ungleichbehandlung vermieden werden, zum Beispiel die Erhebung von Mindestbeiträgen in Tönisvorst und die Erhebung von höheren Beiträgen woanders“, sagt Röhrscheid.

Eine SPD-Anfrage an Bau-Ministerin Ina Scharrenbach habe ergeben, dass der beim Straßenausbau aktuell von Anwohnern getragene Teil landesweit mit maximal 127 Millionen Euro zu beziffern sei. Bezogen auf den Landeshaushalt 2019 mache das einen Anteil von 0,165 Prozent aus. „Da würde es doch schon wundern, wenn dieser geringe Anteil nicht finanzierbar wäre“, so Röhrscheid.

FDP: „Die Bürger in Willich, aber auch in anderen Gemeinden von NRW, beschweren sich zu Recht über hohe Anliegerbeiträge. Für manche Hausbesitzer übersteigen die Kosten ihre finanzielle Leistungsfähigkeit. Hier besteht zweifelsohne ein Handlungsbedarf“, sagt der Willicher FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Joachim Donath. „Als FDP lehnen wir allerdings Aktionismus und Schnellschüsse ab.“ Das Thema sei zu komplex, um es kurzfristig zu lösen. Zunächst handele es sich um Landesrecht, hier sei also in erster Linie der Landesgesetzgeber gefragt. „In Willich haben wir uns schon immer für die finanzielle Entlastung der Bürger eingesetzt. Dabei darf jedoch die persönliche Leistungsfähigkeit und die Gerechtigkeit der Lastenverteilung nicht außer Acht gelassen werden“, findet Donath. „Solange die Landesregierung nicht zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt, und dies ist hier nicht absehbar, funktioniert die Entlastung der Bürger bei den Straßenbaubeiträgen nur durch eine Umverteilung der Kosten von den betroffenen Hausbesitzern auf andere Bürger dieser Stadt.“ Dabei kämen in der erforderlichen Größenordnung nur die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer infrage. „Eine Anhebung der Grundsteuer B bedeutet eine Entlastung einzelner Hauseigentümer zu Lasten aller Hauseigentümer, aber auch der Mieter. Ob dies sozial vertretbar ist, müssen wir noch diskutieren. Dafür müssen wir die Größenordnungen wissen und die sind noch nicht bekannt. Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ist für uns Liberale ebenso kritisch.“

Grüne: „Wir Grüne haben bereits vor einigen Jahren, als der Kämmerer Willi Kerbusch die KAG-Beiträge erhöhen wollte, erfolgreich durchgesetzt, dass wir überall, wo die Stadt Willich KAG-Anliegerbeiträge erhebt, nur den Mindestsatz gemäß Mustersatzung der kommunalen Spitzenverbände erhoben werden. Da sich dem am Ende schließlich auch FDP und SPD angeschlossen haben, gehen wir nicht davon aus, dass die Stadt in Zukunft mehr als diese Mindestsätze verlangen wird. Unser Vorschlag im Rahmen der Haushalts-Beratung 2019, die Beiträge für Bürger zinsfrei zu stellen und gegebenenfalls zu stunden, war aus Sicht der Verwaltung aufgrund der aktuellen Gesetzeslage nicht umsetzbar“, so Raimund Berg, Fraktionsvorsitzender der Willicher Grünen. Er würde es begrüßen, wenn das Land die Anwohnerbeiträge auf maximal 10 Prozent der Kosten begrenzen würde, bei Haupterschließungs- oder Hauptverkehrsstraßen entsprechend weniger. Das Land müsste sich dann an den Kosten beteiligen.

„Da eine Veränderung der gesetzlichen Grundlage nicht so schnell zu erwarten ist, schlagen wir vor, dass ab sofort bei straßenbaulichen Maßnahmen grundsätzlich von laufender Unterhaltung und Instandsetzung ausgegangen wird. Dann würden die Anliegerbeiträge auch schon jetzt entfallen. Nur wenn zusammen mit den Anliegern eine signifikante Verbesserung von Straßen, Wegen und Plätzen vorgesehen ist – und das wäre dann die Ausnahme –, würden nur noch die Mindestbeiträge erhoben“, so Berg. Durch die Verschiebung zu Lasten der Stadt müssten Art, Umfang und Notwendigkeit der Maßnahmen noch kritischer priorisiert werden, sodass dies in der aktuellen Haushaltssituation finanzierbar bleibe.

Für Willich: „Die Wählergemeinschaft ,Für Willich’ setzt sich für die Abschaffung der Anliegerbeiträge ein. Damit soll das Gleichheitsprinzip wiederhergestellt werden, denn in anderen Bundesländern werden diese nicht erhoben beziehungsweise sollen diese ebenfalls abgeschafft werden“, sagt Fraktionschef Detlev Nicola. Noch sperre sich die NRW-Landesregierung bei diesem Thema zwar. „Da sich der Bund der Steuerzahler und auch die CDU-Mittelstandsvereinigung für die Abschaffung ausgesprochen haben und auch immer mehr NRW-Kommunen die Abschaffung fordern, wird es auf Dauer zu einer Bewegung in der Landesregierung komme müssen.“