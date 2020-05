Willich : Grüne wollen Expansion des Flughafens verhindern

Willich/Tönisvorst Der Ortsverband fordert dazu auf, im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Einwendungen gegen die geplanten Erweiterungen in Düsseldorf zu erheben. Unter anderem soll die Zahl der Flüge um ein Drittel erhöht werden.

Bündnis 90/Die Grünen in Willich rufen Bürger dazu auf, gegen ein Planfeststellungsverfahren zum Flughafen Düsseldorf Einwendungen zu erheben. Die Flughafen Düsseldorf GmbH will Kapazitäten erweitern und dafür unter anderem acht neue Flugzeug-Abstellpositionen bauen sowie Rollweg-/Rollgassenanschlüsse im Vorfeldbereich erweitern und das Angebot auf bis zu 60 Flugbewegungen pro Stunde ausweiten – aktuell sind maximal 45 erlaubt.

Die Auslegung der ergänzenden Antragsunterlagen komme zu einem Zeitpunkt, an dem der weltweite Flugverkehr nahezu ruhe und der Flughafen Düsseldorf mit nachhaltig weniger Verkehr rechne und daher sogar die Entlassung von knapp einem Viertel aller Mitarbeiter plane, informieren die Willicher Grünen: „In dieser Zeit einen Beschluss zur Erweiterung der Kapazitäten des Düsseldorfer Flughafens herbeiführen zu wollen, passt da weder zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen noch dem gesunden Menschenverstand.“ Was jetzt nach Meinung der Grünen gebraucht wird, sind ganzheitliche Verkehrskonzepte und „keine von Einzelinteressen getriebenen Maßnahmen“. Bürgermeisterkandidatin Claudia Poetsch sagt: „Ziel muss sein, das Schienennetz mit höchster Priorität auszubauen, damit Inlandsflüge in einem vergleichsweise kleinen Land wie Deutschland an Bedeutung verlieren. Damit könnte ein spürbarer Beitrag zum Klimaschutz und zum Schutz der Bevölkerung vor krankmachenden Lärmemissionen und Luftschadstoffen geleistet werden.“