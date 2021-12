Auf Impf-Mission in Willich : Dialyseärztin überredet junge Menschen zur Impfung

Willich Seit vielen Monaten impft die Ärztin Monika Vitting in ihrer Dialysepraxis. Als die Erstimpfungen im Sommer stagnierten, klapperte sie die Geschäfte im Willicher Zentrum ab und überzeugte junge ungeimpfte Menschen von einem Impftermin.

In den vergangenen Monaten hat Monika Vitting viel Überzeugungsarbeit geleistet. Und noch mehr Impfdosen verteilt. Sie sagt: „Eigentlich habe ich ständig Sonderimpfaktionen, weil ich nicht zur Riege der impfenden Ärzte gehöre.“ Damit keine Missverständnisse aufkommen: Monika Vitting ist Ärztin. Sie betreibt eine nephrologische Praxis in Willich, betreut Menschen mit Nierenerkrankungen, die zur Dialyse kommen. Seit einiger Zeit kommen aber auch Menschen, die einfach nur gegen das Coronavirus geimpft werden wollen. An zwei Tagen in der Woche schafft sich Vitting derzeit Stunden im Praxisbetrieb frei, um mit ihrer Mitarbeiterin impfen zu können. Manchmal gehen dafür auch ihre freien Tage drauf. Vor allem seit es mit den Booster-Impfungen losging.