Ehrenamt in Willich Der Social-Day verbindet Teambuilding mit dem guten Zweck

„Das ist nicht überall möglich, denn zum Beispiel in Kitas oder Sportvereinen ist oft ein Führungszeugnis nötig. Aber wie hier bei den Pfadfindern, bei Tafeln oder ähnlichen Einrichtungen gibt es immer Potenziale. Wer so etwas gern machen würde, kann sich bei mir melden“, berichtet sie. Dabei habe das Prinzip auch für die Unternehmen durchaus einen wirtschaftlichen Sinn. „Einerseits ist das natürlich eine gute Außendarstellung. Aber die Leute werden auch aus dem normalen Arbeitsumfeld gerissen und arbeiten in anderer Umgebung und anderen Sachverhalten zusammen. Sie haben gemeinsam Spaß und so ist es auch Teambuilding“, betont Friedrich.