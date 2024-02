Ausschuss für Schüle und Bildung Willich Neue Satzungen für Schulbetreuung

Die Elternbeiträge für die Betreuung von Grundschulkindern nach dem Unterricht sollen je nach Zeitmodell über zwei unterschiedliche Satzungen erhoben werden. Mit großer Mehrheit (13 Ja- und 4 Nein-Stimmen) empfahlen die Mitglieder des Schulausschusses am Dienstagabend dem Rat ein Zehn-Stufenmodell für die Elternbeiträge zur Offenen Ganztagsgrundschule und ein Drei-Stufenmodell für die Betreuung in der „Schule von acht bis eins“. Für ein Zehn-Stufenmodell auch in der „Schule von acht bis eins“ sprachen sich lediglich SPD und zwei der insgesamt vier Mitglieder der Grünen aus. Unter den Befürwortern des Drei-Stufenmodells fanden sich in der Abstimmung neben CDU, FDP und Für Willich auch zwei Mitglieder der Grünen-Fraktion.