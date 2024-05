Neues Projekt auf dem Obsthof Mertens In Willich wird jetzt Wein angebaut

Die Klimaveränderungen ermöglichen heute auch in einer Region wie dem Kreis Viersen den Weinanbau, deswegen startet auf dem Obsthof Mertens in Willich ein neues Projekt: Die dortigen Obstbaumeister Frank und Henrik Mertens nehmen in diesen Tagen mit ihrem Team Rebenpflanzungen für die erste Weinanbaufläche in der Stadt vor.