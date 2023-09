Jugendarbeit in Willich So soll die neue Dirtbike-Anlage aussehen

Bei der Realisierung der Dirtbike-Anlage für Jugendliche sind Politik und Verwaltung am Donnerstagabend einen Schritt weitergekommen. Tobias Zwickler vom „LNDSKT Planungsbüro für Skateparks“ aus Köln, das im Frühjahr 2023 von der Stadt mit der Bearbeitung des Projektes beauftragt wurde, stellte die Planungen vor. Grundsätzlich entsteht die Anlage südlich des Jahnsportplatzes auf der Fläche, die die Stadt bereits zu Beginn der Überlegungen dafür vorgesehen hat. Diese Fläche – bisher ein Acker – hat eine Gesamtgröße von rund 9900 Quadratmetern, „diese Größe bietet viel Potenzial“, so Zwickler. Das Planungsbüro beschäftigt sich mit dem Teilprojekt der Dirtbike-Anlage, die ein Ersatzangebot an die Jugendlichen sein soll, die bisher ihren Sport im Klosterwäldchen ausüben – was planungsrechtlich nicht zulässig ist. Die neue Anlage hat eine Grundfläche von rund 1800 m² (inklusive Grünflächen und Böschungen), die Fahrfläche liegt bei 700 bis 900 m². Frei bleiben zwei Potenzialflächen für einen Skate-Park und eine Pumptrack.