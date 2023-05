Erstmals unter freiem Himmel Sunbreak-Musikfestival zieht ins Stahlwerk Becker

Das Sunbreak Festival findet in diesem Jahr am Samstag, 3. Juni, erstmals als Open Air im Stahlwerk Becker statt. Ab 13 Uhr treten mehr als zehn DJs, Sänger und weitere Live-Acts auf. Die Veranstalter Niclas Oeldemann und Said Mohamud konzentrieren sich auf ein ausgewogenes Line-Up mit Musikern verschiedener Musikrichtungen.