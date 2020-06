Mit Einschränkungen : Das Hallenbad der „Bütt“ öffnet

Willich Das Willicher Freizeitbad „De Bütt“ öffnet am heutigen Samstag auch sein Hallenbad – wenn auch sehr eingeschränkt, wie Badleiter Philipp Bauknecht mitteilt. Die Corona-Schutzverordnung mache diese Einschränkungen nötig.

Nur 50 Personen dürfen gleichzeitig ins Bad, wegen der stark eingeschränkten Besucherzahl gibt es Tickets nur an der Kasse. Die persönlichen Daten müssen von Hand mit den Zeiten von Eintritt und Verlassen eingetragen werden, bis zum Spind herrscht Maskenpflicht. Es werden ausschließlich Zwei-Stunden-Tickets verkauft und die Preise stark angepasst. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder 1,75 Euro; bei Überziehen der Zeit fallen pauschal 2,50 Euro an. Sportschwimmerkarten sind ganz normal gültig. Da nur ein Schwimmerbecken zur Verfügung steht, dürfen auch nur Schwimmer ins Bad; deswegen ist das Mindestalter auf sechs Jahre hochgesetzt. Kinder zwischen sechs und neun Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Bad. In der Halle stehen jede zweite Umkleidekabine und über 70 Spinde zur Verfügung. Bauknecht: „Somit bekommt jeder sicher einen Spind – alle Sammelumkleiden bleiben jedoch gesperrt.“