Kultur am Niederrhein Was Willich im ersten Halbjahr 2024 zu bieten hat

Karten für alle genannten und weitere Veranstaltungen sind erhältlich beim Kulturteam der Stadt am Schloss Neersen, unter Telefon 02156 949-630 oder -132, sowie in den Vorverkaufsstellen der Stadtteilbüros Willich am Kaiserplatz, Neersen im Schloss, im Anrather Rathaus, dem Schiefbahner Rathaus und der Bibliothek im Brauhaus an der Hochstraße.