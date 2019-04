Gesundheitsmanagement : Arbeiten von zu Hause aus

Zum Gespräch mit der RP ist Silvia Köppen-Caternberg in die Firma von Hans Osterath gekommen. Üblicherweise arbeitet sie von ihrem Zuhause in Rheindahlen aus. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Anrath Dank Homeoffice kann Silvia Köppen-Caternberg nach einem Unfall weiterarbeiten. Die Firma Fahrzeugbau Osterath wollte die Mitarbeiterin nicht verlieren und richtete ihr einen Arbeitsplatz in ihren eigenen vier Wänden ein.

1992 stieg Silvia Köppen-Caternberg als Bilanzbuchhalterin bei Fahrzeugbau Osterath ein. Sie entwickelte sich zu einer mehr als wertvollen Mitarbeiterin für die Firma. Im August 2016 passierte ein folgenschwerer Unfall, der die Rheindahlenerin letztlich in den Rollstuhl zwang. Auf dem Weg zur Arbeit stürzte sie so unglücklich, dass sie sich einen komplizierten Beinbruch zuzog. Dabei war es das linke Bein, das durch eine Nervenschädigung bereits vorgeschädigt war. „Ich habe zehn Monate gebraucht, dann konnte ich wieder an meinen Arbeitsplatz zurückkehren“, erinnert sie sich. Sie benötigte zwar einen Rollstuhl, schaffte es aber, kurze Strecken auf eigenen Beinen zurückzulegen, sodass Gänge wie der zur Toilette möglich waren. Rückenschmerzen, die immer schlimmer wurden, führten sie wieder ins Krankenhaus. Dort stellte man verspätet fest, dass aufgrund des Unfalls auch zwei Rückenwirbel gebrochen waren. Es folgten mehrere Operationen. Dann war klar: Silvia Köppen-Caternberg war komplett auf den Rollstuhl angewiesen.

Selbstständig stehen und einige Schritte gehen waren nicht mehr möglich. „Für mich brach eine Welt zusammen. Es war klar, dass ich an meinen Arbeitsplatz nicht mehr zurückkehren konnte. Ich habe meine Arbeit immer gern gemacht. Dazu kamen die sozialen Kontakte auf der Arbeit. Ich hatte Angst, völlig aus dem Leben gerissen zu werden“, erzählt die 58-Jährige. In gemeinsamen Gesprächen mit der Familie Osterath entstand die Idee, einen Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten. Für die Bilanzbuchhalterin, die nach ihrem Unfall mit einer reduzierten Arbeitsstundenzahl arbeitet, die optimale Lösung.

Das eigene Daheim, in dem alles auf ein Leben mit dem Rollstuhl eingerichtet ist, wozu auch die barrierefreie Toilette gehört, und die Tatsache, dass sich Silvia Köppen-Caternberg ihre Arbeit sowie die Pausen, in denen sie ihren Rücken durch eine liegende Position entlastet, selbst einteilen und auch ihre mehrmaligen Physiotermine in der Woche problemlos in ihren Alltag integrieren kann, sprechen fürs Homeoffice. Wurden die Belege anfänglich noch von Kollegen hin und her gefahren, so hat die Digitalisierung, auf die Fahrzeug Osterath setzt, dem ein Ende gesetzt. Die Rheindahlenerin kann vollkommen autark von daheim aus arbeiten. Dank der Vernetzung steht sie dabei im engen Kontakt mit ihrer Kollegin Nadine Wheeler. „Das klappt alles hervorragend“, sagt Nadine Wheeler. Die Entfernung zwischen Willich und Rheindahlen spielt keine Rolle bei der täglichen Arbeit.