“Comedy Fun House“ : Comedy-Bühne feiert zehnjähriges Jubiläum in Willich

Innerhalb weniger Jahre ging es vom kleinen Kneipenambiente in die großen Hallen der Stadt. Foto: Sebastian Stengel

Willich Das von Michael Hornig in Willich gegründete „Comedy Fun House“ spielt in Anrath und Willich zwei Geburtstagsshows mit bekannten Comedians und Überraschungsgästen.

Das Comedy Fun House wird im August zehn Jahre alt – und ist laut ihrem Begründer und Comedian Michael Hornig damit eine der ältesten Comedy-Bühnen am Niederrhein.

Der Gründungsgedanke, so Hornig, war es, eine eine Künstlerplattform für Comedians aller Art zu schaffen und auch Newcomer bei ihren ersten Gehversuchen zu unterstützen. Das Fun House begann in Kneipenatmosphäre im Haus Grootens. Nach zwei Jahren fanden die Abende im „Casa Sierra“ im Niederheider Hof statt. Schon bald ging es in die Josefshalle und in den Krückensaal. Das „Fun House“ hatte sich mit seinen zahlreichen Shows mit wechselndem Programm und Comedians als Comedy-Bühne in der Region etabliert. Markus Krebs, Florian Simbeck (Erkan & Stefan), Herr Schröder, Der Obel, Ausbilder Schmidt, David Kebekus und viele andere bekannte Comedians waren hier zu Gast. Auch veranstaltete Hornig immer wieder Newcomer-Abende für Comedy-Neulinge, Benefizveranstaltungen, wie zum Beispiel für den Kinderschutzbund Willich, sowie Comedy-Lesungen.

Das zehnjährigen Bühnenjubiläum möchte „Micha“ Hornig mit hochkarätigen Comedians und alten Freunden gebühren feiern. Die Comedy-Bühne geht auf „Jubeltour“. In Willich, Anrath oder aber auch über die Stadtgrenzen hinaus, in Solingen, wird das „Fun House“ gastieren. Los geht es am 26. August, fast genau zehn Jahre nach Gründung in der Josefshalle in Anrath. Am 18. November gibt es die Jubiläumsshow im Saal Krücken in Willich zu sehen. Jeweils mit anderen Comedians und Gästen.

Bademeister Schaluppke berichtet über den nassesten Brennpunkt der Republik – die Badeanstalt. Er ist Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe, Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, Stilberater, Mediator, Fußpilzflüsterer, Innen- und Außenbeckenminister. Man könnte auch sagen: ein Superheld mit Plauze und Badelatschen.

Anschiss für jeden hat noch keinem geschadet. Es ist immer ein großer Spaß, wenn Ausbilder Schmidt „aus der Rolle rausgeht“ und sich als Top-Lusche outet. Wenn einer weiß, wovon er redet, dann ist es Heinz Gröning alias „der unglaubliche Heinz“. Er ist in der Lage, seine Frau komplett in den Wahnsinn zutreiben nur dadurch, dass er existiert. Und schließlich Michael Hornig: Bei ihm häufen sich die Arztbesuche, Haare wachsen an Stellen wo er sie nicht brauchen kann. Seine tägliche Anti-Aging-Comedy-Kur ist das Fun House.