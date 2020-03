Kommunalwahl 2020 : Claudia Poetsch geht für die Grünen ins Rennen

Claudia Poetsch lebt seit 20 Jahren in der Stadt Willich und möchte nun Bürgermeisterin werden. Foto: Eib Eibelshäuser

Willich Bisher hält das Land NRW am 13. September als Termin der Kommunalwahl fest. In Willich wollen die Grünen erstmals jemanden ins Rennen um das Bürgermeisteramt schicken: Die 56-jährige Claudia Poetsch wurde jetzt vom Parteivorstand einstimmig vorgeschlagen. Die Mitglieder müssen noch zustimmen – wann das sein wird, ist angesichts der Corona-Krise allerdings noch ungewiss.

„Mit Claudia Poetsch haben wir eine Kandidatin gefunden, die Führungsstärke und eine sympathische Art vereint. Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern ist bei ihr keine Floskel“, sagt der Willicher Grünen-Vorsitzende Merlin Praetor. Sein Stellvertreter Raimund Berg ergänzt: „Es ist Zeit für eine Frau an der Willicher Verwaltungsspitze. Mit Claudia Poetsch haben wir die optimale Antwort auf die brennenden Fragen der Zeit gefunden.” Dass Claudia Poetsch bisher in der Willicher Politik noch nicht an forderster Front mitmischt, ist für die beiden sowie für Poetsch selbst kein Nachteil: „Ich kann vor diesem Hintergrund das Amt unabhängig führen. Ich bin niemandem und keiner Institution zu irgendetwas verpflichtet. Gleichwohl kenne ich politische Gremienarbeit als Sachkundige Bürgerin und Obfrau im Sport- und Kulturausschuss“, sagt sie. „Frauen kommen leideroft erst nach der Familienphase dazu, sich politisch zu engagieren.“

Poetsch lebt seit 20 Jahren mit ihrem Mann und zwei inzwischen volljährigen Töchtern in Anrath. Geboren wurde sie in Hessen, zog aber bereits mit fünf Jahren mit ihren Eltern an den Niederrhein. Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau und einem dualen Studium an der Fachhochschule des Bundes zur Diplom-Verwaltungswirtin arbeitete sie bei der Bundesanstalt für Arbeit. 1991 wechselte sie zur Stadtverwaltung Kaarst, wo sie zur stellvertretenden Amtsleiterin aufstieg und Verwaltungs- und Führungserfahrung sammelte. Seit 2018 arbeitet Poetsch im Ministerium des Innern von Nordrhein-Westfalen und kümmert sich in Projektarbeit um die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit. 2019 hat Poetsch berufsbegleitend zudem eine Zertifikatsausbildung zum Business-Coach abgeschlossen.

Info Dietmar Winkels ist bisher einziger Gegenkandidat Bereits im vergangenen Jahr hat die Willicher SPD Dietmar Winkels als ihren Bürgermeisterkandidaten vorgestellt. Die Mitglieder der CDU müssen sich noch zwischen Johannes Bäumges und Christian Pakusch entscheiden. Die Mitgliederversammlung wurde bereits zweimal verschoben.

Dazu entschieden zu kandidieren hat sich Poetsch bereits vor der Corona-Krise, die große Herausforderungen für Wirtschaft, Verwaltung und Politik mit sich bringen wird. Würde sie es vor diesem Hintergrund noch einmal tun? „Natürlich habe ich Respekt vor den Aufgaben, und wir können noch gar nicht absehen, was alles auf uns zukommt. Die Bewältigung der Corona-Krise wird Priorität haben vor den anderen Zielen, die ich mir gesetzt habe. Alles auf einmal geht nicht. Auch die Kandidaten der anderen Parteien haben keine Erfahrung mit einer solchen Situation. Ja, ich halte an meiner Entscheidung fest“, sagt Poetsch.

Überhaupt dürfe man die Grünen längst nicht mehr nur auf das Thema Klima reduzieren, auch wenn dieses eigentlich keinen Aufschub dulde. „Wir haben in den vergangenen Jahren so viele Kompetenzen hinzugewonnen. Und mich selbst schrecken Wirtschaftsthemen absolut nicht“, sagt Poetsch.