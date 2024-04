Politische Bildung in Willich Pakusch und Görtz stellen sich Schülerfragen

Die Jugendlichen der 80er und 90er Jahre galten als vergleichsweise unpolitisch. Dass das heute, in der „Generation Fridays for Future“, ganz anders ist, davon durften sich Willichs Bürgermeister Christian Pakusch und sein Stellvertreter und Landtagsabgeordneter Guido Görtz vergangene Woche ein Bild machen. Als Teil der Reihe „Frag Deinen Bürgermeister“ besuchten sie die Oberstufe der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule. Dabei waren es keineswegs die seichten, einfach verlesenen Fragen, denen sich die beiden Stadtvertreter zu stellen hatten, sondern eine lebhafte Diskussion. Die Jugendlichen legten dabei auch eine große Bandbreite Themen hin. Sei es die Rolle der AfD in Willich und darüber hinaus (“Sie kommt als Koalitionspartner auf keiner Ebene in Frage“, betonten Pakusch und Görtz deutlich), der Öffentliche Personennahverkehr im ländlichen Raum, spezifisch in Willich, das Thema Cannabis-Legalisierung oder die Haushaltslage der Stadt. Es gab jedoch auch durchaus unerwartete Themen, so zum Beispiel Unterstützungsmöglichkeiten für Familien, die ökonomisch schlechter gestellt sind, in der Folge gleiche Bildungschancen für alle, die Grundwassersituation in Anrath oder die Situation für Sportvereine in der Region: Die Jugendlichen waren hervorragend vorbereitet.